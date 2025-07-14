Ankara Barosu, kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla 14 Temmuz Pazar günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Tören, sabah saat 10.00’da Aslanlı Yol’da başlayan yürüyüşle başladı. Baro Başkanı Av. Mustafa Köroğlu’nun öncülüğünde gerçekleşen ziyarete baro yönetimi, avukatlar ve baroya bağlı çok sayıda temsilci katıldı.

Yürüyüşün ardından mozoleye çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Av. Mustafa Köroğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak anlamlı bir mesaj kaleme aldı. Köroğlu, yazdığı mesajda Ankara Barosu’nun temelini Atatürk devrimleri ve ilke­lerinden aldığını belirterek, “Başkent Barosu, varlık sebebini devrimlerinizde; yolunu ise gösterdiğiniz ilkelerde bulmaktadır” dedi. Yargı bağımsızlığının her geçen gün zedelendiği bu dönemde hukukun üstünlüğüne sahip çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Köroğlu, “Adaletin sesi olmaya kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Köroğlu ayrıca, Ankara Barosu’nun geçmişte olduğu gibi bugün de laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğini kaydederek, “Cumhuriyetin ve devrimlerinizin sesi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Baro Başkanı’nın mesajı şu sözlerle sona erdi: “Adaletin sesi sustuğunda Cumhuriyetin özü de yara alır. Sizden aldığımız inanç bize güç, bıraktığınız emanet ise yolumuza ışık olmaya devam ediyor. Sonsuz minnet, saygı ve özlemle…”

Tören, çelenk sunumunun ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.