Anadolu Efes, EuroLeague’in 24. haftasında yarın Olympiakos’u konuk edecek. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Form Durumu ve Puan Tablosu

Ligde oynadığı 23 maçta 6 galibiyet ve 17 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 19. sırada yer alıyor. Anadolu Efes, EuroLeague’de çıktığı son 7 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bir maçı eksik olan Olympiakos ise 14 galibiyet ve 8 yenilgiyle 7. sırada bulunuyor.

İlk Maçı Anadolu Efes Kazandı

İki takım arasında ligin 4. haftasında Yunanistan’da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-78 kazanmıştı.

Avrupa Kupalarında 899. Maç

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 899. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 898 karşılaşmada 500 galibiyet ve 398 mağlubiyet yaşadı.

EuroLeague’de 651. Randevu

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği EuroLeague’de 651. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, bugüne kadar EuroLeague’de oynadığı 650 maçın 343’ünü kazandı, 307’sini ise kaybetti.