Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. 5 Ekim 2026 Pazartesi günü gram altın 6 bin 550 TL seviyesinin üzerinde işlem görürken, yatırımcıların yakından takip ettiği çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları da belli oldu. Serbest piyasa verilerine göre gram altın 6 bin 553 TL seviyesinden satılıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 762 TL, yarım altının satış fiyatı 21 bin 524 TL, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 44 bin 239 TL seviyesinde bulunuyor.

5 Ekim 2026 altın fiyatları:

Gram altın: 6.553 TL

Çeyrek altın: 10.762 TL

Yarım altın: 21.524 TL

Tam altın: 42.439 TL

Cumhuriyet altını: 44.239 TL

Ons altın: 4.140 dolar

Altın fiyatlarında gün içerisinde küresel piyasalardaki gelişmeler, dolar hareketliliği ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler etkili olmaya devam ediyor.