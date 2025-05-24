Türkiye'de alkollü araç kullananların sayısı oldukça artmasının ardından, alkollü araç kullanan sürücülere yönelik para cezaları da ciddi şekilde artırıldı. Trafik güvenliğini sağlamak ve caydırıcılığı artırmak amacıyla yapılan düzenleme kapsamında, ihlallerin sayısına göre uygulanan cezalar kademeli olarak yükseliyor.

Yeni ceza tutarları şöyle:

İlk ihlal : 25.000 TL para cezası

İkinci ihlal : 50.000 TL para cezası

Üçüncü ihlal ve sonrası: 150.000 TL para cezası

Yetkililer, sadece para cezası ile sınırlı kalınmayacağını belirtiyor. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetlerine el konulabilecek, araçları trafikten men edilebilecek ve adli işlem başlatılabilecek. Trafik güvenliği uzmanları, bu düzenlemenin caydırıcı etkisinin yüksek olacağını ve özellikle tekrar eden ihlallerin azalmasının beklendiğini ifade ediyor.

Vatandaşların hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafikte sıfır toleransla hareket etmeleri gerektiği vurgulanıyor.