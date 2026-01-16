Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği ve aralarında köy derneklerinin de bulunduğu toplam 12 Alevi derneğinin temsilci ve yöneticileri, CHP Kayseri İl Binası önünde bir araya geldi. Grup, sosyal medyada CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer’e ait olduğu iddia edilen sözler nedeniyle bina önüne siyah çelenk bıraktı.

Protestoya katılan dernekler arasında Acırlı, Alaylı, Beydağı, Çadıryeri, Çağşak, Darıdere, Evciler, Gümüşali, Karapınar, Kırkısraklılar ve Sancakağıl köyü dernekleri yer aldı.

“Doğruluğunu Araştırmadan Tepki Vermeyiz”

Basın mensuplarına açıklama yapan Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği Başkanı Abbas Tan, söz konusu ifadelerin doğruluğunu araştırmadan hiçbir duyuma tepki göstermediklerini vurguladı.

Tan, üç gün önce sosyal medyada bir sohbet sırasında CHP İl Başkanı Ümit Özer’in, “Alevileri tanıdıkça MHP’lileri baş tacı yaptım” şeklinde bir ifade kullandığının iddia edildiğini belirterek, bu iddialar üzerine parti yöneticileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

“Açıklama Yapılmasını Talep Ettik”

Abbas Tan, İl Başkanı Ümit Özer’in kendilerini arayarak söz konusu ifadelerin kendisine ait olmadığını söylediğini ancak bunun kamuoyuna açık bir şekilde açıklanmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Eğer bu sözler size ait değilse, kamuoyuna açıkça ‘Bana ait değildir’ denmesini istedik. Eğer söylendiyse özür dilenmesini talep ettik. Bu durumda hiçbir tepki göstermeyeceğimizi de açıkça ifade ettik. Ancak iki gün boyunca bir açıklama yapılmadı. Bunun üzerine 12 dernekle birlikte kamuoyuna açıklama yapma kararı aldık.”

“Yapılan Açıklama Tatmin Etmedi”

Tan, daha sonra yapılan açıklamanın Alevi kamuoyunu tatmin etmediğini belirterek, tepkilerinin CHP’ye veya herhangi bir siyasi yapıya karşı olmadığını vurguladı.

“Alevi İnancı Siyasi Kıyaslara Alet Edilemez”

Abbas Tan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Alevi yolunun ve inancının hiçbir siyasi görüşle, hiçbir kişi ya da grupla kıyaslanmasına ve bir şekilde kullanılmasına asla rıza göstermeyiz. Amacımız polemik değil; varsa bir yanlışı düzeltmek ve toplumsal hassasiyetleri korumaktır.”