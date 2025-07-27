Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, IDEF 2025 ziyaretinde aileyi ve genç nüfusu korumaya yönelik yeni adımların sinyalini verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nı (IDEF 2025) ziyaret etti. Fuarda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ile birlikte savunma sanayi stantlarını gezen Göktaş, sergilenen teknolojiler hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Fuar sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Türkiye’nin savunma alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, "Burada gördüğümüz her bir teknoloji milletimizin göğsünü kabartıyor. 54 ülkeden bin 461 firmanın katıldığı fuarda, 120 binden fazla ziyaretçi yer aldı. 33'ten fazla ülkenin bakan düzeyinde temsil edildiği, 270'ten fazla uluslararası anlaşmanın imzalandığı bir organizasyon olması da IDEF'i küresel ölçekte önemli bir fuar haline getiriyor" dedi.

“Genç Nüfus En Değerli Gücümüz”

Savunma teknolojilerinin caydırıcı gücüne dikkat çeken Göktaş, beşeri sermayenin yani genç ve dinamik nüfusun da en az bu teknolojiler kadar stratejik bir değer taşıdığını vurguladı. “Türkiye, genç ve dinamik nüfus yapısıyla güçlü bir ülke. Bu yapı, aynı zamanda bizim için caydırıcı bir güçtür. Ailelerimiz ise bu gücün temelini oluşturuyor" dedi.

“Nüfus Politikaları Milli Güvenlik Konusudur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı”, 2026-2035 yıllarını ise “Aile ve Nüfus On Yılı” olarak ilan ettiğini hatırlatan Göktaş, “Bu adımlar, doğurganlığın düşmesi ve nüfusun yaşlanması gibi ciddi tehditlerle mücadele etmek açısından büyük önem taşıyor. Eğer bu eğilim devam ederse, önümüzdeki 20 yıl içinde ülkemizin temel ihtiyaçlarını karşılayacak genç nüfusu bulmakta zorlanabiliriz. Bu nedenle nüfus konusu bizim için bir beka meselesi, bir milli meseledir” diye konuştu.

“Aileleri Her Türlü Tehdide Karşı Korumaya Kararlıyız”

Tarım ve savunma gibi alanlarda nasıl güçlü politikalar uygulanıyorsa, aile yapısının korunması için de aynı kararlılıkla hareket ettiklerini belirten Bakan Göktaş, "Nüfus Politikaları Kurulu’nu kurduk. Aile yapımızı güçlendirmek ve genç nüfusumuzu desteklemek adına birçok stratejik tedbiri hayata geçiriyoruz. Bu politikaları önümüzdeki dönemde daha da geliştirerek sürdüreceğiz” dedi.

“Devletimiz Yangın Bölgesinde Tüm İmkanlarıyla Sahada”

Açıklamalarında son günlerde bazı illerde meydana gelen orman yangınlarına da değinen Göktaş, “Devletimiz tüm kurumlarıyla sahada. Bakanlık olarak biz de yangından etkilenen vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlıyoruz. Tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.