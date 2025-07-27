Emniyet şeridinden ilerleyen Dilan Çıtak, polis dur ihtarına uymadı, olay anında sosyal medyadan canlı yayın açarak kendini savundu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, trafikte emniyet şeridinden ilerlediği sırada polisin ‘dur’ ihtarına uymadı. İddiaya göre, uyarılara rağmen aracını durdurmayan Çıtak, polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla birlikte durdurulabildi.

Olay sırasında sosyal medyada canlı yayın açan Dilan Çıtak Tatlıses, yaşananların kendisinin tanınmış bir isim olmasından kaynaklandığını öne sürerek, “Ben ünlü olduğum için bunlar yaşanıyor” diyerek kendini savundu.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tutanak tutulurken, yaşanan anlar sosyal medyada da gündem oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.