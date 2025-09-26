RIZA PEHLİVAN

24 Temmuz 2025 tarihinde Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Hikmet Said Güngör’e Ankara Gazeteciler ve Yazarlar Derneği’nden (AGYD) ‘hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirildi.

AGYD Başkanı Ömer Uzun, Başkan Yardımcıları Umut Karakülah ve Serdar Nalcı ile üye Adem Erdağı, BİK Ankara Bölge Müdürlüğü görevine atanan Hikmet Said Güngör’ü makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Genç yaşında önemli projelere imza atan Güngör; Balıkesir, Çanakkale ve Gaziantep gibi önemli şehirlerde Bölge Müdürlükleri görevini başarı ile yürüttükten sonra Ankara Bölge Müdürlüğü’ne atanmaktan ötürü gurur ve mutluluğunu AGYD yönetimi ile paylaştı.

GÜNGÖR: DENEYİMLERİMİZİ DUAYEN BÜYÜKLERİMİZLE BİRLEŞTİREREK ANKARA BASININI OLMASI GEREKEN SEVİYELERDEN DE YUKARI ÇIKARACAĞIZ

Ziyaretlerinden ötürü AGYD Başkanı Ömer Uzun’a ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerini ileterek söze başlayan Güngör; Anadolu’da kazanmış olduğu tecrübeleri Ankara basınının gelişimi ve dönüşümüne harcamanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’ne atanan Murat Yürekli’den aldıkları bayrağı daha da yukarıya çıkarma noktasında Ankara basını ile ortak projeler yürütmek istediklerini belirten Hikmet Said Güngör, yerel basının medyanın gelişimi açısından son derece önemli bir unsur olduğunu altını çizdi.

UZUN: ANKARA MEDYASININ GELİŞİMİ İÇİN HER ZAMAN BİK İLE ORTAK PROJE ÜRETMEYE VE YÜRÜMEYE VARIZ

AGYD Başkanı Ömer Uzun ise öncelikle yeni görevlerinde Hikmet Said Güngör’e başarı dileklerini ifade ederek söze başladı. Uzun, yarım asrı aşkın bir süredir gazetecilik yaptığını söyleyerek özellikle yerel basının sorunlarını çok iyi bir şekilde bildiklerini ve bu sorunlara çözüm üretme noktasında AGYD olarak çok önemli işlere imza attıklarını belirtti. Bu noktada Basın İlan Kurumu ile de her zaman bir paydaş gibi çalıştıklarını ifade eden Başkan Uzun, Hikmet Said Güngör’ün göreve gelmesi ile Ankara basınının da adeta ‘taze bir kan’ ve ‘yeni bir nefes ve heyecan aldığını’ sözlerine ekledi.

Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.