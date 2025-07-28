ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya’da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. AB ile çerçeve bir ticaret anlaşmasında mutabakata vardıklarını ifade eden Trump, “AB, ABD’den 750 milyar dolarlık enerji ürünü almayı kabul etti. AB, ayrıca ABD’de 600 milyar dolardan fazla yatırım yapacak” ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinin ABD mallarına gümrük vergisi uygulamayacağını taahhüt ettiğini belirten Trump, AB pazarlarının ABD ürünlerine tamamen açılacağını duyurdu. Trump, AB ülkelerinin ABD’den önemli miktarda askeri teçhizat satın alacağını ve bu alımın yüz milyarlarca dolar değerinde olacağını kaydetti. Von der Leyen ile gerçekleştirdiği görüşmede varılan anlaşmaya dair Trump, “ABD, AB’nin otomobil ve diğer tüm ürünlerine doğrudan yüzde 15 gümrük tarifesi uygulayacak. Bugünkü anlaşmadan çok mutluyum. Bence bu şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşması” dedi.

Trump, başkanlık görevine başlamasının ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi getirmişti. Trump, AB’ye ilettiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos’tan itibaren AB ülkelerinden ABD’ye ihraç edilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden bağımsız olarak yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.