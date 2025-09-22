Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da, kıymetli mevkidaşım Sayın Emin Amrullayev, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Kürşad Zorlu ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zühal Topcu ile birlikte Bakü Türk Anadolu Lisesi Ahmedli Yerleşkemizin açılışını gerçekleştirerek, bu güzide okulu evlatlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Türkiye olarak Azerbaycan'la olan ilişkilerimiz kardeşlik, kültürel ve tarihi bağlar temelinde şekillenmiştir. Türkiye Yüzyılı'nda, Türk dünyası ile her alanda olduğu gibi eğitimde de ilişkilerimizi derinleştirmek, bizler için tarihi bir sorumluluktur. Evlatlarımızı bu bilinçle yetiştirme gayesiyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere birçok farklı çalışmayı hayata geçirdik. Yeni okulumuz, Bakülü öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ZORLU: EĞİTİMDE ATILAN ADIMLAR TÜRK DÜNYASI’NIN GELECEĞİNE UMUT OLACAKTIR

Açılışa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Can Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Bakü-Türk Anadolu Lisesi Ahmetli Yerleşkesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Eğitimde atılan adımlar ve ektiğimiz fidanlar Türk Dünyası’nın geleceğine umut olacaktır. Bu vesileyle başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanı Sayın Emin Emrullayev olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.