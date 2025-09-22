CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen ve CHP İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ile beraberindeki 25 kişinin yargılandığı davayı takip etti. Özel, yaptığı açıklamada, “Özgür Çelik ve arkadaşlarımıza ceza vermeye kalkarlarsa büyük bir haksızlık, büyük bir hukuksuzluk daha kendi tarihlerine kara bir leke olarak nakşedilmiş olur” dedi.

Dava, 31 Ocak’ta Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Adliyesi’ne ifade vermesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili. Özgür Çelik ve diğer 25 kişi, “Görevi yaptırmamak için direnme”, “İzinsiz gösteriye katılma ve uyarıya rağmen dağılmama”, “Kasten yaralama” ve “Kamu malına zarar verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle yargılanıyor.

“Yargılanan, muhalefetin siyaset yapmasıdır”

Özel, davayla ilgili olarak, “İstanbul’un seçilmiş İl Başkanı Özgür Çelik ve arkadaşları, duruşmada aslında muhalefet etmeleri nedeniyle yargılanıyor. Bu dava, ana muhalefet partisinin siyaset yapma hakkına yönelik bir girişimdir” ifadelerini kullandı. Özel, sözlerini, “O gün olanları, iddianameyi okuduğunuzda polisler diyor ki ‘Ben bu kişileri tanımam, yaralanmadım, malıma zarar gelmedi’. Ama 12 kalkan ve kask kırılmış. Bütün bunlar boşu boşuna icat edilmiş bir dava. Adalet yerini bulur diye umuyoruz” şeklinde sürdürdü.

Siyasi eleştiriler ve uluslararası konular

Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesini eleştirerek, Filistin’deki duruma dikkat çekti. Özel, “Trump’ın gözünün içine baka baka Netanyahu’nun bir katil olduğunu söylemesi gerekir. Filistin’deki insanlık suçuna ortak olunmamalı” dedi.

Bayrampaşa’daki belediye başkanvekili seçimleriyle ilgili de açıklama yapan Özel, “Kaybettikleri seçimi dışarıda çeşitli oyunlarla kazanmaya çalışıyorlar. Bayrampaşa’nın iradesini çalmak için devletin polisini, savcısını ve dernekleri alet ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ittifak ortağı Devlet Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı hakkındaki sözlerine dair ise, “Erdoğan soruya cevap veremedi ve adeta safa yatmış görünüyor. Bu durum hem ülke hem diplomasi açısından olumsuz bir tablo ortaya koyuyor” dedi.