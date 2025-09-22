Antalya'da bu yıl 26 ülkeden katılımla 20'ncisi düzenlenen Adli Tıp Günleri'nde, adli tıp bilimi ve uygulamalarına ilişkin birçok konu ele alınıyor. Kongrenin başkanlığını da yapan Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Adli Tıp Kurumu'nun, 2 asra yaklaşan tarihinden gelen tecrübe ve vizyonuyla adli bilirkişilik alanında öncü ve referans bir kurum olduğunu kaydetti. Dr. Aslıyüksek, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1839 yılında Tıbb-ı Kanuni dersleriyle başlayan, 1857 yılında tıbbi ve adli komisyon adıyla sağlık kurulu olarak şekillenen, 1915'te Sıhhiye Nezareti'ne, bugünkü adıyla Sağlık Bakanlığı'na, 2 yıl sonra da o dönem Adliye Nezareti olarak anılan Adalet Bakanlığı'na bağlanan Adli Tıp Kurumu'nun Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1982 yılında 2659 sayılı kanun ve son olarak 2024 yılında Adli Tıp Kurumu Yeni Teşkilat Kararnamesi ile bugünkü organizasyon yapısına kavuştuğunu söyledi.

'BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİNE BAŞLIYORUZ'

Resmi bilirkişilik hizmeti sunan Adli Tıp Kurumu'nun aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğunu dile getiren Dr. Hızır Aslıyüksek, "Bugüne kadar yaklaşık 750 asistan hekime adli tıp uzmanlık eğitimi verdik. Bununla birlikte; hakim ve savcı adaylarına tıp, hukuk ve otopsi teknisyenliği bölümü öğrencilerine, adli tıp ve otopsi pratik eğitimi vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bilirkişilik temel eğitimlerine de ekim itibarıyla yeniden başlıyoruz. Adli tıp kurumu olarak 2024 yılında yaklaşık 28 bin 802 otopsi, 23 bin 704 ölü muayenesi, 467 bin 497 adli muayene ve 147 bin 587 DNA incelemesi olmak üzere toplam 901 bin 606 adli dosyayı inceleyerek, mütalaa ve adli rapor düzenledik. 2025 yılının 8 ayında yaklaşık 18 bin 134 otopsi, 14 bin 122 ölü muayenesi, 287 bin 448 adli muayene ve 97 bin 651 DNA incelemesi olmak üzere toplam 615 bin 944 adli dosyayı inceleyerek, mütalaa ve adli rapor düzenledik" dedi.

2024'TEN KALAN DOSYALAR 19 EYLÜL'DE TAMAMLANDI

Daha hızlı ve etkin resmi bilirkişilik hizmeti sunmak için 2022 yılında kurumda 'Yargıda Hedef Süre' uygulamasına geçildiğini söyleyen Dr. Aslıyüksek, "Kurumumuz belirlenen hedef sürelere 2024 yılında yüzde 91,61 oranında uyum sağladı. 2024 yılında kurumumuza gelen bilirkişilik taleplerinin tamamı 19 Eylül Cuma itibarıyla sonuçlandırılarak mahalline gönderildi. Geçen yıl da 1 Eylül 2024 tarihi itibarıyla önceki yıldan, 2023 yılından kalan tüm dosyaları neticelendirmiştik. Emek ve gayretlerinden dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

3 BİN 190 KİŞİLİK EKİP

2022 yılında İstanbul ve 20 büyükşehirde gece vardiyası sistemine geçerek otopsi işlemlerini saat 24.00'e kadar uzattıklarını ifade eden Dr. Aslıyüksek, "Bu hizmeti 2023 yılında tüm büyükşehirlerimizde yaygınlaştırdık. Bu uygulamayla özellikle şehir dışına gidecek cenaze yakınlarını mağdur eden bekleme süresini kısaltmış olduk. Tüm bu hizmetleri sağlayan 157 akademisyen, 669 adli tıp uzmanı, 124 asistan hekim, 177 diğer branş uzman hekimleri, 686 mühendis, biyolog ve kimyager olmak üzere sayısı 3 bin 190'ı bulan güçlü bir ekibe sahibiz" dedi.

2028 HEDEFİ, TÜM BÜYÜKŞEHİRLERDE GRUP BAŞKANLIĞI

Daha fazla insana yerinde bilirkişilik hizmeti sunabilmek için adli tıp grup başkanlıkları, ihtisas daireleri ve şube müdürlüklerini ülke genelinde yaygınlaştırdıklarını anlatan Dr. Hızır Aslıyüksek, "Kurumumuz 16 ilimizde grup başkanlıkları ile hizmet veriyor. Öncelikle insan hakları eylem planında da hedeflenen, bölge adliye mahkemesi bulunan illerde grup başkanlığı açmayı planlıyoruz. Hedefimiz, 1 yıl içinde grup başkanlığı sayımızı 18'e çıkarmak. 2028 yılına kadar da büyükşehirlerimizin tamamında grup başkanlığı açmayı hedefliyoruz. Halihazırda 21 ilde kendi binalarımızda hizmet veriyoruz. Yapımı devam eden Ankara, Gaziantep ve Adana Grup Başkanlığı hizmet binalarının açılışını sayın bakanımızın teşrifleri ile 2026 yılında, 2027 yılı başında yapmayı planlıyoruz. 2002 yılında, sadece 25 ilde adli tıp hizmeti verilirken bugün bu hizmeti 81 ilimizin tamamında sunmaktayız. Yerinde adli tıp hizmeti vermek için ağır ceza mahkemesi bulunan 82 ilçemizin 54'ünde adli tıp şube müdürlüklerimiz faaliyetine başladı. 2026 yılında tamamını faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI

Kalite ve akreditasyon çalışmalarına da büyük önem verdiklerinden bahseden Dr. Aslıyüksek, şöyle devam etti:

"Laboratuvarlarımız uluslararası standartlara uygun şekilde akredite ediliyor ve sürekli kalite yönetim sistemlerini geliştiriyor. Bu kapsamda, dünya genelinde adli bilimlerin yaygınlaştırılması, kalitenin güvence altına alınması amacıyla 1993 yılında kurulan ve 39 ülkeden 73 üyesi bulunan Avrupa Adli Bilimler Enstitüleri Ağı'na (ENFSI) 2005 yılında üye olduk. Bilirkişilik hizmetlerimizi daha etkin ve verimli bir şekilde sunmak için kurumumuz teşkilat yapısının güçlendirilmesi, ihtisas kurulu sayısının artırılması, adli tıp şube müdürlüklerinin grup başkanlıklarına bağlanması gibi önemli değişiklikleri içeren Adli Tıp Kurumu Yeni Teşkilat Kararnamesi, 10 Ekim 2024 tarihinde yayımlandı. Deprem gibi afet durumlarında Adli Tıp Kurumu etkin rol üstleniyor. Kahramanmaraş depreminin ilk gününden itibaren AFAD ve Türk Hava Yolları'nın destekleri ile bölgeye ulaşan uzmanlarımız, ölü muayenesi ve kimliklendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamladı. Bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Ancak bu tür olaylarda Adli Tıp Kurumu olarak her zaman hizmete hazır olduğumuzu da bildirmek istiyorum." (DHA)