Türk sanat dünyasının sevilen isimlerinden Safiye Soyman, geçen yıl hayatını kaybeden oğlu Harun Soyman adına Burdur’un Ağlasun ilçesinde anlamlı bir hayır işine imza attı. Sanatçı, oğlunun ölümünün birinci yıl dönümünde, adını yaşatmak amacıyla Uzunkum mevkisine üçlü bir çeşme yaptırdı. Açılış törenine Ağlasun Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Belediye Başkanı Ali Ulusoy ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Safiye Soyman, Oğlunun Anısını Yaşatmak İstedi

Safiye Soyman, yaklaşık altı yıl önce, oğlunun sağlık sorunları nedeniyle Ağlasun ilçesine yerleştiğini belirterek, burada yaşamanın oğluna çok iyi geldiğini ifade etti. Safiye Soyman, "Burasının havası ve suyu oğluma çok iyi geldi. Sağlık açısından çok faydasını gördük. Ama geçen yıl Harun’umuzu kaybettik. Bugün onun aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümü ve bu çeşme, oğlumun adının yaşatılacağı bir sembol oldu. Herkes buradan su içerken Harun için dua etsin," dedi.

Oğlunun Anısına Birlikte Yaşayacak

Safiye Soyman, oğlu Harun’un anısını yaşatmanın kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Oğlum, Ağlasun’da vefat etti. Bu yüzden Ağlasun’un benim için ayrı bir yeri var. Ömrüm boyunca hep Ağlasun ile birlikte olacağım. Bugün burada yaptırdığımız çeşme, oğlumun adının yaşatılması adına çok anlamlı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim, Allah razı olsun."

Açılış Töreni Duygusal Anlara Sahne Oldu

Açılış sırasında Safiye Soyman, gözyaşlarını tutamayarak çeşmeden oğlu için su içti. Belediye Başkanı Ali Ulusoy, Safiye Soyman’a teşekkür olarak plaket takdim etti. Katılımcılar, açılışın ardından çeşmeden su içerek dua etti ve Harun Soyman'ın anısını yaşatmaya devam edeceğini belirttiler.