UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçları, 30 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak 50 karşılaşma ile devam edecek. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonu olan turnuvada temsilcimiz RAMS Başakşehir, sahasında Bulgaristan temsilcisi Cherno More’yi ağırlayacak.

İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, 31 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda taraftarının önünde sahaya çıkacak. Tur için büyük avantajla sahaya çıkacak olan İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu biletini almak istiyor.

Başakşehir’in Muhtemel Rakibi: Viking Tur Kapısını Araladı

Başakşehir’in turu geçmesi halinde 3. eleme turundaki muhtemel rakibi, Viking – Koper eşleşmesinden çıkacak. İlk maçta Norveç ekibi Viking, rakibini 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek büyük avantaj sağladı. Rövanş maçı 31 Temmuz'da Slovenya'da oynanacak.

Beşiktaş Elenirse Rakibi Bu Eşleşmeden Çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile eşleşen Beşiktaş'ın elenmesi durumunda, siyah-beyazlıların Konferans Ligi’ndeki 3. eleme turundaki rakibi Kalju – St. Patrick’s maçının galibi olacak. İlk karşılaşmada St. Patrick’s sahasında 1-0 kazandı.

Rövanş Maçlarının Programı (TSİ) – Seçilen Önemli Maçlar:

30 Temmuz Salı:

19.00 | Iberia – Levadia Tallinn (0-1)

21.00 | Differdange – The New Saints (1-0)

21.30 | Inter Escaldes – Olimpija Ljubljana (2-4)

31 Temmuz Perşembe:

18.30 | Spartak Trnava – Hibernians (2-1)

19.00 | Banga – Rosenborg (0-5)

19.00 | Sabah – Petrocub (2-0)

19.00 | Santa Coloma – Polissya (2-1)

19.45 | Kalju – St. Patrick’s (0-1)

20.45 | RAMS Başakşehir – Cherno More (1-0)

21.00 | Koper – Viking (0-7)

21.00 | Hapoel Beer Sheva – AEK (0-1)

21.00 | Maribor – Paksi (0-1)

21.30 | Zilina – Rakow (0-3)

22.00 | Partizan – Oleksandriya (2-0)

22.00 | Shamrock Rovers – St. Joseph's (4-0)

22.00 | Hajduk Split – Zire (1-1)