Portekiz, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir kararla Filistin Devleti’ni resmen tanıdığını açıkladı. Daha önce İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın aldığı benzer kararların ardından gelen bu adım, Filistin’in bağımsızlık mücadelesi açısından yeni bir diplomatik destek olarak değerlendiriliyor.

Portekiz hükümeti, yaptığı açıklamada, “Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını destekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Kararın, Orta Doğu’da barış sürecine katkı sağlama amacı taşıdığı da vurgulandı.

Böylelikle Portekiz, Filistin’i tanıyan Avrupa ülkeleri arasına katılırken, uluslararası arenada İsrail’in işgal politikalarına karşı dikkat çekici bir duruş sergilemiş oldu.