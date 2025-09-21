CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, gündemdeki kurultay tartışmalarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Parti içi iradeye dikkat çeken Başarır, Türkiye’nin birinci partisine yön verilmeyeceğini ifade etti.

Başarır, “Hiçbir güç kurultay delegelerimizin iradesinin üzerinde değildir. Bu irade üç kez ‘Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanıdır’ dedi. Artık bu tartışmayı bırakın” sözleriyle parti içindeki tartışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Başarır’ın çıkışı, CHP tabanında “birlik ve beraberlik” mesajı olarak değerlendirildi.