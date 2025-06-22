ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de görev yapan ABD devlet personeline yönelik yeni bir güvenlik uyarısı yayınladı. Bakanlık, personeline düşük profil sergilemeleri ve kişisel seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, özellikle Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan 22 ili kapsayan Adana Konsolosluk bölgesine seyahat edilmemesi gerektiği belirtildi. Bu kararın, bölgede artan güvenlik riskleri ve ABD karşıtı söylemler nedeniyle alındığı ifade edildi.

ABD Dışişleri'nin açıklamasında şu detaylara yer verildi:

ABD dış politikasına yönelik olumsuz algılar , Türkiye'de ABD veya Batı çıkarlarını hedef alan eylemleri tetikleyebilir.

Daha önceki benzer süreçlerde, gösteriler , ABD işletmelerine karşı boykot çağrıları , duvar yazıları ve anti-Amerikan söylemler gözlemlendi.

Kalabalık toplanmalar , yoğun polis varlığı , yol kapanmaları ve trafik aksamaları gibi durumlar yaşanabilir.

Barışçıl olarak başlayan eylemler bile kısa sürede şiddet içerikli hale gelebilir.

Bu uyarı, hem diplomatik misyonların güvenliği hem de ABD ile Türkiye arasındaki hassas ilişkiler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.