Ay-yıldızlılar, 2025 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-off turu 1'inci maçında yarın deplasmanda Avusturya ile karşılaşacak.

Schwechat kentindeki Multiversum Schwechat’da oynanacak mücadele TSİ 19:00’da başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem çifti Ozren Backovic, Mirko Palackovic yönetecek. Maçın rövanşı ise 13 Nisan Pazar günü Amasya Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Bu mücadelede Karadağlı hakem çifti Jelena Vujacic ve Andjelina Kazanegra düdük çalacak.

MİLLİ TAKIM TARİH PEŞİNDE

Milliler rakibini elemesi durumunda tarihinde ilk kez Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası’nda mücadele etme hakkı elde edecek.

Tarihinde ilk kez 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’na katılma başarısı göstererek büyük bir başarıya imza atan Ay-Yıldızlı Milliler, Dünya Şampiyonası Elemelerine play-off 2'nci turundan katıldı. Milliler bu turdaki rakibi Avusturya’yı eleyerek bu kez de tarihinde ilk kez Dünya Hentbol Şampiyonası’na katılmak istiyor.

Toplam 32 ülkenin katılacağı 27'nci IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası, 26 Kasım - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında Almanya ve Hollanda'nın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek. Organizatör Almanya ve Hollanda’nın yanı sıra son şampiyon Fransa, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda ilk 3 sırada yer alan Norveç, Danimarka ve Macaristan Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılacak. Play-off maçları sonucunda 11 ülke daha Avrupa kıtasından adını Dünya Şampiyonası’na yazdıracak.

Play-off 2'nci Tur eşleşmeleri şu şekilde:

İsviçre - Slovakya

İtalya - Romanya

Polonya - Kuzey Makedonya

İsveç - Kosova

Slovenya - Sırbistan

Portekiz - Karadağ

Faroe Adaları- Litvanya

Çekya - Ukrayna

Hırvatistan - İspanya

İzlanda - İsrail

AVUSTURYA İLE GEÇMİŞ MAÇLAR

A Milli Kadın Hentbol Takımı, bugüne kadar resmi maçlarda Avusturya ile 3 kez karşı karşıya gelirken, rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Avusturya ile 2015 yılında Çekya’da düzenlenen hazırlık turnuvasında karşılaşan Milliler, maçtan 32-32’lik beraberlikle ayrıldı.

RESMİ MAÇLAR

2015 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri 1'inci Tur 2'nci Grup

6 Aralık 2014 Stockerau (Avusturya) Türkiye 24-32 Avusturya

1994 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

17 Ekim 1993 Ankara (Türkiye) Türkiye 15-28 Avusturya

17 Ekim 1993 Ankara (Türkiye) Avusturya 30-16 Türkiye

HAZIRLIK MAÇLARI

2015 Uluslararası Kadınlar Hentbol Turnuvası

19 Mart 2015 Cheb (Çekya) Avusturya 32-32 Türkiye

AMASYA’DA OYNANAN MAÇLAR

Türkiye Kadın Hentbol Milli Takımı, Amasya’da bugüne kadar 2 resmi maç oynadı. 2018

Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup maçlarında İspanya ve Almanya’ya mağlup oldu.

2018 KADINLAR AVRUPA HENTBOL ŞAMPİYONASI İÇİN ELEMELER

30 Mayıs 2018 Amasya Spor Salonu Türkiye 17-22 İspanya

1 Ekim 2017 Amasya Spor Salonu Türkiye 16-30 Almanya

DAVID GINESTA MONTES'İN İLK RESMİ MAÇ

A Milliler, yeni başantrenörü David Ginesta Montes ile ilk resmi maçına çıkacak. Ocak ayında göreve getirilen İspanyol Antrenör, Milli Takım'ın başında ilk maçına Avusturya karşısında çıkacak.

Avusturya maçları için 6 Nisan Pazar günü İstanbul’da kampa giren Milli Takım'ın 18 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci

Merve Erbektaş (Csm Slatina)

Halime islamoğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Ayşenur Şensöz (Üsküdar Belediye Spor Kulübü)

Sol Kanat

Elif Sıla Aydın (Pr Koszalin)

Ceylan Aydemir (Armada Praxıs Yalıkavak)

Sağ Kanat

Emine Gökdemir (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Bilgenur Öztürk (Armada Praxıs Yalıkavak)

Sol Oyun Kurucu

Aslı İskit Çalışkan (Scm Unıversitatea Croiova)

Buğu Sönmez (Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü)

Diğdem Hoşgör (Aws Energa Szczypiorno Kalisz)

Sağ Oyun Kurucu

Beyza Gedik (Armada Praxıs Yalıkavak )

Edanur Burhan armada praxıs yalıkavak

Orta Oyun Kurucu

Dönegül Bozdoğan (Csm Slatina)

Gülcan Tügel (Adasokağı Spor Kulübü)

Eda Nur Kılıç (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Pivot

Ceren Demirçelen (Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

Büşra Işıkhan (Piraths Handball Achenheim Truchtersheim)

Nur Ceren Akgün Göktepe (Armada Praxıs Yalıkavak)