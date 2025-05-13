İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Park halinde bulunan kamyonet yandı!
Park halinde bulunan kamyonet yandı!
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA