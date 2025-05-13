İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)
Kaynak: DHA