Kaza, saat 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 16 AHD 692 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 16 ASZ 885 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç bariyerlere çarparak durabilirken, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yapan 16 AAZ 765 plakalı midibüs de bariyerlere çarptı.
6 kişi yaralandı
Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Trafik kısa süreli durdu
Kaza nedeniyle Ankara Yolu bir süre ulaşıma kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.