Açıklamalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın katılımıyla düzenlenen “Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı”nda yapıldı. Toplantının ardından konuşan Elitaş, Türkiye’de son yıllarda yaşanan gelişmelere değinerek vatandaş beklentilerinin arttığını söyledi.

“Vatandaşın beklentisi yükseldi”

Elitaş, 2002 yılı ile günümüzü kıyaslayarak şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden temel ihtiyaçlar konuşulurken bugün vatandaş fiber internet talep ediyor. Bu, Türkiye’nin geldiği noktayı gösteriyor. Vatandaşlarımızın beklentileri yüksek ve bu beklentileri de AK Parti’den karşılamasını istiyor.”

Özgür Özel’e eleştiriler

Konuşmasının önemli bölümünü Özgür Özel’e ayıran Elitaş, sert ifadeler kullandı:

“Özgür Bey’in zihni özgür değil. Vesayet altında. Her hafta çarşamba günü Silivri’de tekmil veriyor. Önce zihnini özgürleştirmesi gerekir.”

Elitaş, Özel’in geçmişte birlikte çalıştıkları dönemde daha farklı bir performans sergilediğini belirterek, bugün geldiği noktayı eleştirdi.

“Anayasa’yı okumalı” mesajı

Özel’in anayasa ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın açıklamalarını işaret ederek, “Anayasa’nın ne olduğunu okusa yeter” dedi.

“Üzülüyorum” dedi

Eski çalışma arkadaşlığına da değinen Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

“7-8 yıl birlikte görev yaptığımız bir arkadaşımızın iradesini başkalarına teslim etmesi çok acı. Üzülüyorum. Allah yardımcısı olsun.”