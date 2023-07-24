Samed Aydın SUN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de Erciyes Dağı eteklerindeki Tekir Yaylası’nda 2 bin 200 metre yükseklikte, şehirden uzakta kurulan çadır merkezinde tatil yapanlar, sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü yaylada serinliyor. Tatilciler, çadırlar için günlük 100, haftalık ise 550 TL ücret ödüyor.

Erciyes Dağı eteklerindeki 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası, sıcak havadan ve şehir hayatının stresinden kurtulmak isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, kış aylarının dışında da tatilcilerin sık tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Tatilciler, Erciyes’te kurulum için vakit kaybetmeden, hazır olan çadırlarda kamp yapabiliyor. 4’er kişilik 100 farklı çadırda konaklamak isteyenler, günübirlik ya da haftalık bölgede kalabiliyor. İstanbul, Konya, Adana, Yozgat gibi illerin arasında olduğu pek çok şehirden gelenler, yüksek rakım nedeniyle 20-25 derece sıcaklıkta serinleme imkanı buluyor. Çadırlarda konaklamak isteyenlerden günlük 100, haftalık ise 550 TL ücret alınıyor.

‘BU MEVSİMDE HALA KAR GÖREBİLİYORUZ’

İstanbul’dan geldiğini ve 1 haftadır Erciyes’te bulunan çadırda konakladığını anlatan esnaf Devran Toprak (37), “Erciyes’e ilk defa geliyorum. Çok beğendim. Oksijeni bol bir ortam var. 20 kişi ailemle geldik. Teleferiğe binebiliyoruz. Bu mevsimde hala kar görebiliyoruz. Su kenarında yürüyüş yapabiliyoruz. Doğal su içebiliyoruz. Buz gibi soğuk suyu var. Mangal yapabiliyoruz. Ailemizle güzel vakit geçiriyoruz. Geceleri çok daha serin oluyor. İstanbul’da sıcaktan bunaldım ve buraya geldim. İnşallah nasip olursa her sene gelmeyi istiyorum” diye konuştu.

‘ATEŞ YAKARAK ISINIYORUZ’

Kayseri’de yaşayan ve Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Selçuk Görkem (42) ise “Burası rahat bir yer. Sıcaklık yönünden şehir merkezi ile burası arasında yaklaşık 10 derecelik bir fark var. Sıcaklık farkı bu derece olunca, biz de ailemizle birlikte buraya serinlemeye geldik. Sıcaklıklar küresel ısınmayla alakalı, her yeri etkilediği gibi bizim şehrimizi de etkiliyor. Kayseri’nin böyle bir avantajı olduğu için bu tarz yerlere sıcaktan bunaldıktan sonra kaçabiliyoruz. Geçen yıl da kamp için buraya gelmiştik. Bu yılda, burayı tercih ettik. Gece çok daha soğuk bir ortam var. Gündüz ile gece arasında, 10-15 derece bir sıcaklık farkı oluyor. Gece üşüyoruz. Ateş yakarak ısınıyoruz. Hava çok temiz, sakin ve sessiz bir yer olduğu için keyifli vakit geçiriyoruz” dedi.

‘HAVASI VE DOĞASINA HAYRAN KALDIM’

Konya’dan Erciyes Dağı’na kamp yapmaya gelen Mevlüt Dilekçi de şöyle konuştu: “Erciyes’e ilk defa geliyorum. Muhteşem bir doğası var. Hayatımda böyle bir yer görmedim. Temmuz ayının sonuna geldik, hala zirvesinde kar var. Görmeye değer bir yer. Havası ve doğasına hayran kaldım. Günübirlik geldik.” (DHA)

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