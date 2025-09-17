Okulun ilk günü...

Çocuğunuzun sırtında rengarenk bir çanta, kalbinde ise merakla karışık bir heyecan var.

Kimi çocuk bu yeni serüvene kolayca uyum sağlar kimi içinse anne babadan ayrılmak, sınıf kurallarına alışmak ve yepyeni bir ortamda bulunmak biraz daha zorlayıcı olabilir.

Okula başlamak küçük yaş grubundaki çocuklar için ciddi bir değişimdir.

Ev ortamından çıkıp kuralları, saatleri ve düzeni olan bir yere gitmek kaygıyı arttırabilir.

Çocuk bu kaygıyı karın ağrısı, isteksizlik ya da ağlama nöbetleriyle gösterebilir.

Aslında bu duyguların çoğu geçici ve doğal bir uyum sürecinin parçasıdır.

Burada ebeveynin sakin, destekleyici ve güven verici tavrı süreci kolaylaştırır.

İlkokul sıraları çocukların paylaşmayı, iş birliğini ve sırayla hareket etmeyi öğrendikleri yerlerdir.

Ancak bazı çocuklar içine kapanık olabilir, arkadaş edinmekte zorlanabilir.

Öğretmenin oyun, grup etkinlikleri ve iş birliği temelli çalışmaları teşvik etmesi önemlidir.

Aileler de çocuklarını farklı sosyal ortamlara sokarak iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Ne yazık ki okul hayatının olumsuz yanlarından biri de akran zorbalığıdır.

İsim takmak, dışlamak hatta fiziksel saldırılar bu yaş grubunda görülebilir.

Çocuk böyle bir durum yaşadığında özgüveni zedelenebilir, okula karşı isteksizlik gelişebilir.

Zorbalığı görmezden gelmek yerine öğretmen ve okul yönetimiyle iş birliği yapmak gerekir.

Velilere Küçük Notlar:

- Sakin kalmalısınız. Çocuğunuzun kaygılarını küçümsemeyin ama büyütmeyin, sabırlı olun.

- Düzen kurmalısınız. Uyku, yemek ve okul saatlerinde net bir rutin oluşturun.

- Dinlemeyi ihmal etmeyin. Çocuğunuza gününü anlatması için fırsat verin, yargılamadan dinleyin.

- İş birliğine açık olun. Öğretmenle sürekli iletişim halinde kalın.

- Zorbalığa karşı duyarlı olun. Çocuğunuzun yaşadıklarını hafife almayın mutlaka çözüm için harekete geçin.

Unutmamak gerekir ki çocuklarınız hayat boyu taşıyacakları sosyal becerilerin, özgüvenin ve dayanıklılığın ilk tohumlarını bu dönemde ekerler.

Onlara sabırla rehberlik etmek, dinlemek ve yanında olduğunuzu hissettirmek hem uyum sürecini kolaylaştırır hem de daha güvenli, mutlu bir okul hayatının kapısını aralar.