Zeytinburnu’nda 3 katlı boya imalathanesinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile birlikte söndürüldü. Yangının ardından imalathanede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.30 sularında Maltepe Mahallesi Gürün Sokak’ta bulunan 3 katlı boya imalathanesi ve metal kaplama atölyesi olarak kullanıldığı öğrenilen binanın çatı katında çıktı.

Dumanların binanın etrafını sarması ile yangını fark eden çalışanlar, binayı tahliye ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken boya imalathanesinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.