Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl Başkanlığı'nda bulunan 10 as ve yedek üyenin istifa ettiği ve bu yüzden il yönetiminin düştüğü iddia edildi.

Bu yaşanan gelişmenin ardından gözler yarın ki CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) çevrildi.

MYK toplantısında bu konunun görüşüleceği ve nihai bir kararın verileceği öne sürüldü. İstifa kararının nedeninin il teşkilatında yaşanan bazı olumsuzlukların partiyi yıprattığı ve tabana zarar verdiği için olduğu iddia edildi.

ÇÖZÜM KAYYIMLI MI?

Öne sürülen bilgilere göre CHP'nin süreci kayyım ile yürüteceği tahmin ediliyor. Teamüllere göre; İl Başkanı Mahmut Duyan’ın görevden alınarak, yeni il kongresine kadar genel merkezin kayyum ataması gerektiği iddia edildi.