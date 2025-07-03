Abbas SATIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Maden Yasasının genel kurulda görüşülmesinden önce Balıkesir’in İvrindi İlçesi Gökçe Yazı Mahallesi zeytin üreticileriyle basın toplantısı düzenledi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi ile ilgili, “Bu yasayı yırtıp atın, hatta teşebbüs bile etmeyin; çünkü yaşlanmayan, kurumayan dünyadaki tek ağaç zeytin ağacıdır. Yaşlandıkça da güzelleşen zeytin ağaçlarının yerini değiştirmeyin, sökmeyin, çiftçiye dokunmayın” dedi.

“AKBELEN’DE OLDUĞU GİBİ DİRENECEĞİZ”

Enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine karşı duracaklarını belirten Başarır, “CHP 86 milyonun partisi, bizler de 86 milyonun vekiliyiz ama aynı zamanda denizin, doğanın, derenin, ağacın hatta karıncanın da biz Türkiye'nin tüm güzelliklerinin milletvekiliyiz. O yüzden öncelikle bu yasanın derhal geri çekilmesini gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Eğer çekilmezse CHP grubu olarak Akbelen'de olduğu gibi en büyük direnişlerimizden bir tanesini göstereceğiz. Ben 86 milyonun önünde bu yürekli çiftçilerimizi yanıma davet ediyorum.” diye konuştu

“ZEYTİNİME DOKUNMA”

Başlarında zeytin dallarıyla süslenmiş olarak basın toplantısına katılan Balıkesir’in İvrindi İlçesi Gökçe Yazı Mahallesi sakinleri, zeytin ağaçlarını dedelerinin ve babalarının bin zahmetle diktiklerini belirterek” Çünkü bizler o zeytin ağaçlarını yetiştirirken babalarımız, dedelerimiz ayakları naylon çorap görmedi bile. Yalın ayak o dağdan tepeden zeytini alıp, getirip, omzunda taşıyıp bizim için evlatları, torunları için ve şunu söyledi; ‘hiçbir şeyim yoksa bile kurda, kuşa nasip olsun. Faydam olsun, bir dua edenim olsun’ diye dikti bu zeytin ağaçlarını. Bir kömüre feda edilemez. Bunu söylüyoruz yıllardır. Yetkililere sesleniyoruz. Zeytinime dokunma. Zeytini bir torba kömüre feda etmeyin” diye seslendiler