UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fransa’da düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak, Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne çevrim içi katıldı. Toplantıda, Ukrayna'da barış sağlanması için diplomatik çabaların önemi vurgulandı ve Türkiye'nin bu süreçteki öncü rolü belirtilerek, diyalog ve diplomasi çağrısı yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın gönderisini alıntılayarak paylaşımda bulundu. Ukrayna lideri, paylaşımda Türkiye'ye desteği için teşekkürlerini sundu.