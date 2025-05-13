Zara Belediyesi tarafından düzenlenen "Zara Birinci Büyük Halı Saha Futbol Turnuvası", Belediye Başkanı Fatih Çelik’in başlama vuruşuyla start aldı.

Turnuvaya toplam 10 takım katıldı. Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara'da spora ve gençliğe verdikleri önemi vurgulayarak, turnuvanın geleneksel hale getirilmesi yönünde çalışacaklarını söyledi.

“İlkini düzenlediğimiz bu turnuva, Zara’da spor kültürünü yaygınlaştırma adına önemli bir adım. İki hafta sürecek turnuva sonunda şampiyon olan takıma hatıra forma ödülü takdim edeceğiz.” dedi.

Zara’da Spor Kültürü Güçleniyor

Zara Belediyesi, gençleri spora teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla bu turnuvayı hayata geçirdi. Turnuva boyunca Zara’da spor dolu günler yaşanacak.

Belediye Başkanı Fatih Çelik, turnuvaya katılım sağlayan tüm takımlara teşekkür ederek, organizasyonun her yıl geleneksel olarak düzenleneceğini ifade etti.