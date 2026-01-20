Ebru sanatçısı Devrim Güngör, “An-ı Seyyal” adlı ebru sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, 26 Ocak 2026 – 19 Şubat 2026 tarihleri arasında Krişna Sanat Merkezinde ziyaret edilebilecek. Açılış, 26 Ocak Pazartesi günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Sanatçı, serginin temasını “zamanın akışkanlığı ve o akıştan koparılan benzersiz an” üzerinden tanımlıyor. Güngör’e göre An-ı Seyyal, ebru sanatını en iyi anlatan ifadelerden biri. Ebru, zamanın durdurulamaz doğasını simgelerken; sanatçı, kâğıdı suya kapattığı o anda, sonsuz akıştan tekil bir kesit alarak onu kalıcı kılmaya çalışıyor. Çünkü her ebru, tekrarı mümkün olmayan, yalnızca o ana özgü bir oluş.

Sergi metninde vurgulandığı üzere sanatçı boyayı damlatır, hareketi başlatır; ancak boyanın su üzerindeki nihai formu akışa teslimdir. An-ı Seyyal, kontrol ile teslimiyetin kesiştiği, sanatçı ile suyun “el sıkıştığı” kritik andır. Suyun üzerinde renklerin vuslata erdiği, saniyelerin dahi uzun kaldığı o hassas denge hâli; fırçadan düşen bir damlanın kitreyle buluşmasından kâğıdın tekneye değdiği ana kadar geçen akışkan zamanın özüdür.

Ebru, bitmiş bir resimden çok bir oluş süreci olarak ele alınıyor. Ne bir saniye öncesi ne de sonrası olan desen, yalnızca o an vardır ve kâğıdın liflerinde sonsuza dek mühürlenir. Sanatçıya göre ebru, “zamanın parmaklarımızın arasından bir nehir gibi aktığı bu dünyada, o hırçın akışı bir anlığına dinlendirme sanatı”dır.

“An-ı Seyyal” sergisi, ebru sanatının zamana meydan okuyan bu benzersiz anlarını keşfetmek isteyen tüm sanatseverleri açılışa davet ediyor.