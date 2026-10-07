Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan Ahmet Okur, uzun süredir hayalini kurduğu umre yolculuğu için farklı bir yöntem seçti. Okur, bu sabah saat 08.00’de Kahramanmaraş’tan yola çıkarak Mekke ve Medine’ye ulaşmak üzere yürümeye ve otostop çekmeye başladı.

İlk gününde otostopla Gaziantep’e ulaşan Okur, yolculuğu boyunca Kilis, Suriye, Halep, Şam ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a geçmeyi planlıyor.

"Bu Yolculuğa Çok Mutluyum"

Yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik güzergahı yürüyerek ve otostopla katetmeyi hedefleyen Okur, yolculuğunun ilk gününde duygularını paylaştı.

Okur, "Kahramanmaraş’tan çıkıp umre yapmaya gidiyorum. Yaklaşık 3 bin 200 kilometrelik Medine, Mekke yolunda otostopla ve yürüyerek yol alıyorum. Sabah saatlerinde çıktım ama otostopla Antep’e kadar geldim. Şimdi Antep’teyim. Bu yol çok güzel, çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Yolculuğun zorluklarının farkında olduğunu belirten Okur, Mekke ve Medine'ye ulaşma hayaliyle yola çıktığını söyledi. Sağlık ve sıhhat dileyen Okur, 8 günün sonunda Medine'de olmayı hedeflediğini belirterek, "Rabbim güzel insanlarla karşılaştırır beni. Bir an önce oraya ulaşmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Okur, yolculuğu boyunca dua edeceğini ve kendisi için de dua beklediğini söyledi.