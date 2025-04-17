ABBAS SATIR

İYİ Parti’den istifa eden ve bir süre bağımsız kalan Ankara Milletvekili Yüksel Arslan İYİ Parti’ye dönüş yaptı. Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’a İYİ Parti Teşkilatından günde 100 kişi “Hoş geldin” ziyaretinde bulunuyor.

2023'teki genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2024 seçimlerine müstakil girme kararının ardından istifa etmişti.

ROZET TAKILMADI

Geçtiğimiz Çarşamba günü İYİ Parti Grup toplantısında "Bozkurt Yüksel" sloganlarıyla partiye katılan Arslan'a ise rozet takılmadı. "Zaten hiç ayrılmamıştı o nedenle 'hoş geldin' demeyeceğim" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,"Rozet de takmayacağım, yakasında rozetiyle geldi" ifadelerini kullanmıştı.

PARTİ TEŞKİLATINDA ÇOK SEVİLİYOR

İYİ Parti teşkilatında büyük sevgi ve saygı duyulan Yüksel Arslan, gelen ziyaretçilerden çok memnun olduğunu belirterek “İYİ Parti Çankaya İlçe Başkanımız Sayın Özge Özbelen ve yönetimine, İl Başkanlığımızın kıymetli yöneticilerine, teşkilatımızın fedakar mensuplarına nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederim. Cesurlar hareketinin inanmış kadroları, ülkemizin ve milletimizin yarınlarını aydınlatma sorumluluğuyla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Birliğimiz, beraberliğimiz ve çalışma şevkimiz daim olsun.”