Kaza, dün akşam saatlerinde Torbalı ilçesine bağlı Ekoten Caddesi’nde meydana geldi. N.K. yönetimindeki 35 GB 3208 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dilek Us’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Us, ağır şekilde yaralandı.

Hastanede Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Dilek Us, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Us, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Gözaltında, Soruşturma Sürüyor

Kazanın ardından otomobil sürücüsü N.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.