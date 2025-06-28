Düğün davetlileri arasında Ivanka Trump, Kim Kardashian, Orlando Bloom, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Bill Gates ve Robert Pattinson gibi birçok ünlü yer aldı. Lady Gaga’nın da özel konser vereceği etkinlik, dünya basınının da yoğun ilgisini çekti.

Venedik’te yapılan düğün, şehrin tarihi atmosferinde gerçekleşirken, davetlilerden hediyeler yerine Venedik yararına bağış yapılması istendi. Ancak, organizasyonun çevre ve sosyal adalet savunucuları tarafından yoğun eleştirilere ve çeşitli protestolara neden olması gündemi uzun süre meşgul etti.

Bezos ve Sanchez çiftinin Venedik’teki 3 günlük düğün için 20 ila 30 milyon avro harcadığı tahmin ediliyor. İtalyan yetkililer ve Venedik Belediye Başkanı, bu etkinliğin bölgenin turizmine önemli katkılar sağlayacağına inanıyor.

Düğün Protestoları: “Bezos’a Yer Yok” Pankartları ve Lazer Gösterileri

Düğün öncesi ve sırasında, “Bezos’a ve oligarklara yer yok” yazılı pankartlar, Aziz Mark Meydanı’ndaki gösteriler ve lazer yansımalarıyla tepki gösterildi. Greenpeace ve diğer çevreci gruplar, milyarderlerin zenginlikleri ve çevresel etkileri hakkında mesajlar verdi. Polis müdahaleleriyle karşılaşılan eylemler, düğünün gölgesinde kalan sosyal tartışmaları gözler önüne serdi.

Venedik Turizmine Can Suyu

İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche, Bezos-Sanchez düğününün, Venedik’in ve İtalya’nın küresel turizm görünürlüğünü artırdığını belirterek, “Bu tür etkinlikler bölgeyi tanıtır, istihdam yaratır ve yeni turist akışları sağlar” dedi.