Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kurban bayramı öncesi ilçede yaşayan 5 bin vatandaşa 2 bin TL yardım yapacaklarını duyurdu.

Yaşar'ın açıklaması şu şekilde; "Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle'de dayanışmayı büyütmeye, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı öncesinde ilçemizdeki 5000 vatandaşımıza 2.000 TL, toplamda 10 Milyon TL destek sağlayacağız. Başvurularınız için 22 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'ye kadar aşağıdaki bağlantıyı tıklayarak formu doldurabilirsiniz."