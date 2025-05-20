Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öktem, bebeklerde sıkça görülen yenidoğan sarılığı hakkında önemli bilgiler vererek, yaz mevsiminde artan dehidratasyon riskine karşı aileleri dikkatli olmaya çağırdı. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde görülen sarılığın zamanında teşhis edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Erken Tanı Hayati Öneme Sahip

Yenidoğan sarılığının, vücutta yer alan alyuvarların parçalanmasıyla ortaya çıkan bilirubin maddesinin kanda birikmesi sonucu meydana geldiğini belirten Doç. Dr. Öktem, bu durumun genellikle ciltte ve göz aklarında sararma ile kendini belli ettiğini ifade etti. Erken müdahale edilmediğinde bilirubinin beyin gibi hayati organlarda birikebileceğini ve kalıcı hasarlara yol açabileceğini vurguladı.

Ağrısız Teşhis Teknolojisi: Transkutan Bilirubin Ölçümü

Günümüzde sarılık şüphesi olan bebeklerde ağrısız tanı koymanın mümkün olduğunu söyleyen Doç. Dr. Öktem, transkutan bilirubin cihazlarının cilt üzerinden kan almadan ölçüm yapabildiğini aktardı. “Bu cihazlarla hızlıca bilirubin seviyesini ölçebiliyoruz. Ancak yüksek sonuç çıkarsa kesin tanı için kan testi ile doğrulama yapıyoruz” dedi.

Fototerapi Tedavisi Etkili Sonuç Veriyor

Yenidoğan sarılığının tedavisinde en çok tercih edilen yöntemlerden birinin fototerapi olduğunu belirten Öktem, bu yöntemin özel mavi ışık kullanarak kandaki bilirubini çözünür hale getirdiğini ve böylece vücuttan atılımını kolaylaştırdığını ifade etti.

Düzenli Beslenme Sarılığı Önlemede Kilit Rol Oynuyor

Anne sütünün yenidoğan sarılığına karşı en etkili destek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öktem, “Bebeklerin yeterli miktarda emzirilmesi hem hidrasyonu sağlar hem de bilirubinin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ek sıvılar, özellikle şekerli su gibi uygulamalar ise yarar sağlamaz, aksine zarar verebilir” diye konuştu.

Yaz Aylarında Daha Fazla Dikkat Gerekiyor

Sıcak havalarda bebeklerde sıvı kaybı riskinin arttığını belirten Doç. Dr. Öktem, “Aileler bebeklerini düzenli emzirmeli, kontrolleri aksatmamalı ve sararma belirtilerini dikkatle gözlemlemeli. Göz aklarında veya ciltte hızlı yayılan sararma varsa mutlaka doktora başvurulmalı” uyarısında bulundu.