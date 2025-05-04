Ahmed Avad Bin Mübarek, istifasını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşarak görevini bıraktığını duyurdu. Yemen hükümeti, yaşanan bu gelişme sonrası hızlı bir şekilde harekete geçerek yeni başbakan olarak Salim Salih Bin Brik’in atandığını açıkladı.

Yeni Başbakan Salim Salih Bin Brik Kimdir?

Yemen siyasetinde aktif bir isim olan Bin Brik, geçmişte çeşitli kamu görevlerinde bulundu. Yeni dönemde ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi krizlerle mücadelede kilit bir rol üstlenmesi bekleniyor.