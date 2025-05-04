Hindistan, Cammu Keşmir'de gerçekleşen saldırının ardından Pakistan ile ticari ilişkilerine sert bir müdahalede bulundu. Hindistan Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Pakistan menşeli tüm ürünlerin ithalatının ikinci bir emre kadar yasaklandığı duyuruldu.

Bildiride, “Pakistan’dan doğrudan veya dolaylı şekilde ithal edilen tüm ürünlerin, serbest ithalat kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın yasaklandığı” belirtilirken, kararın ulusal güvenlik ve kamu politikası çerçevesinde alındığı vurgulandı. Yasak kararının derhal yürürlüğe girdiği de bildiride açıkça ifade edildi.

Yeni Delhi yönetimi, ayrıca Pakistan’dan gelen hava ve kara yolu posta ile kargo alımını da askıya aldı. Bununla birlikte, Pakistan bayraklı gemilerin Hindistan limanlarına girişine ve Hindistan bayraklı gemilerin Pakistan limanlarına uğramasına yasak getirildiği açıklandı.