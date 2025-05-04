CDC verilerine göre, Texas eyaleti son üç aydır en büyük kızamık salgınını yaşıyor. Eyalette bugüne kadar 683 vakabildirildi. Salgın, New Mexico, Oklahoma ve Kansas gibi komşu eyaletlere de sıçradı. Ayrıca en az üç teyitli vakanın bulunduğu aktif salgın bölgeleri arasında Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania ve Tennessee de yer alıyor.

CDC Uyarıyor: Aşılanma Oranları Düşüyor

Yetkililer, vaka artışlarının aşılanma oranlarının düşmesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Kızamık, son derece bulaşıcı bir virüs olduğu için toplum bağışıklığı sağlanmadığında hızla yayılabiliyor. CDC, ebeveynlere çocuklarını MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısı ile koruma çağrısında bulundu.

Kızamık Salgını Neden Önemli?

Kızamık, yüksek ateş, döküntü, öksürük ve bağışıklık sistemini zayıflatan komplikasyonlarla seyreden ciddi bir hastalıktır. Aşı ile önlenebilir olmasına rağmen, bağışıklama oranlarının düşmesi hastalığın yeniden ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.