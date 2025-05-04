Meksika’nın başkan adayı Claudia Sheinbaum, Texcoco kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Sheinbaum, Trump’ın uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ABD ordusunun desteğini teklif ettiğini belirtti.

Sheinbaum, Trump’a verdiği yanıtı şu sözlerle paylaştı:

“Kendisine dedim ki, hayır Başkan Trump. Topraklarımız dokunulmazdır, egemenliğimiz satılık değildir. İşbirliği yapabiliriz, bilgi paylaşabiliriz, ancak siz kendi toprağınızda, biz de kendi toprağımızda kalmalıyız. ABD ordusunun Meksika’ya girişine kesinlikle izin vermeyiz.”

Meksika'nın bağımsızlığına ve egemenliğine vurgu yapan Sheinbaum, ülkesinin dış müdahalelere kapalı olduğunu belirtti.

“Meksika özgür, bağımsız ve egemen bir devlettir. Halkımız da bunu istiyor ve ben de devlet başkanı olarak her zaman bu duruşu savunacağım,” dedi.

Öte yandan Wall Street Journal’ın 2 Mayıs tarihli haberine göre, Trump’ın 16 Nisan’da Sheinbaum ile yaptığı telefon görüşmesinde Meksika’daki uyuşturucu kartellerine karşı ABD askerlerinin destek verebileceğini söylediği öne sürülmüştü.