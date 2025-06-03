CHP Zonguldak Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “5. Dalga” adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları, parti meclisi üyeleri, belediye personeli ve eski milletvekillerinin gözaltı görüntülerinin basına sızdırılmasına tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, gözaltı sürecinde ortaya çıkan görüntülerin, siyasi bir gözdağı ve algı operasyonunun parçası olduğunu vurguladı.

Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, şüphelilerin adliyeye “örgüt üyesiymiş gibi sıraya dizilip, kollarına girilerek” götürülmesini eleştirerek bu görüntülerin bilinçli olarak basına servis edilmesini "haysiyetsizlik" olarak nitelendirdi.

“Nerede masumiyet karinesi?” diye soran Yavuzyılmaz, “Bu insanların tek suçu var: AK Parti’yi sandıkta yenmek!” diyerek operasyonların hukuki değil, siyasi olduğunu belirtti.

“Yargı, İktidarın Siyasi Aracı Haline Getirildi”

Yavuzyılmaz, iktidarın yerel seçimlerdeki ağır yenilgisini hazmedemediğini, bu yüzden adaleti siyasi rövanş için kullandığını ifade etti. Operasyonların, muhalefeti sindirmeye yönelik bir “algı mühendisliği” olduğunu söyleyen Yavuzyılmaz, yaşananların demokrasi adına utanç verici olduğunu ifade etti.

CHP'den Destek Mesajları!

Operasyon sonrası CHP Genel Merkezi ve çok sayıda parti yöneticisi de gözaltına alınan partililere destek açıklamaları yaptı. Parti yetkilileri, “hukukun üstünlüğü” ve “masumiyet ilkesi” vurgusu yaparak, yaşanan sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.