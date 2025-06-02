Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından ziyaret edildi.

Yavaş ziyaret sonrası kısa bir açıklama gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş, ''Kendisiyle gelişmeleri, yapılabilecekleri geniş geniş konuştuk. Morali gayet iyi. Haksızlığa uğramış birinin üzüntüsü ama suç işlememiş birisinin de özgüvenini kendisinde gördük. Yargılamaların siyasi olduğuna dair kamuoyunda yüzde 60-65 arasında kanaat var. Zaman zaman Türkiye'de siyasi yargılamalar oluyor. Sonunda da tam tersi uygulamalarla karşılaşıyoruz. Hukuk herkese lazım. Bu yargılamalar konusunda her yerde yaptığımız konuşmalar var'' açıklamasında bulundu.

Yavaş ayrıca, ''Bugünler geçecek, yargılamalar sonunda hepsi ortaya çıkacak. Ekrem Bey özgüvenle yargılanmasının canlı yayında TRT yapılmasını istiyor. Bu kendisine duyduğu özgüvenle ilgili bir şey. İnşallah bu yargılamaların ne kadar haksız olduğu ortaya çıkacak. Başarılı olan CHP'li belediyeleri itibarsızlaştırmak yoluyla iktidar değişikliğinin önüne geçilmek isteniyor. İşin özeti bu. Bundan da son derece eminim.'' dedi.