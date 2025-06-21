Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, teşvik belgesi başvuruları, yatırım harcamaları, faiz ve kar payı desteği, sigorta primi teşvikleri ile veri merkezi, elektrikli araç şarj istasyonları gibi öncelikli alanlarda teknik kriterleri belirliyor.

Tebliğe göre, gerçek kişilerden kamu kurumlarına, kooperatiflerden yabancı şirketlerin Türkiye şubelerine kadar geniş bir yatırımcı kitlesi teşvik belgesi için elektronik ortamda başvuru yapabilecek. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki projeler, Sektörel Teşvik Sistemi çerçevesinde değerlendirilebilecek ve destekler program uyumlu şekilde revize edilebilecek.

Yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli üretim zorunluluğu getirildi. Güneş enerjisi yatırımlarında panellerin yurt içinde üretilmesi, rüzgar enerjisinde ise kanat, kule ve jeneratörün yerli olması şart koşuldu. Veri merkezlerinde ise düşük güç kullanım etkinliği (PUE ≤ 1,65) ve en az iki telekom operatörünün fiber bağlantısı zorunlu hale getirildi. Elektrikli araç şarj ünitelerinin asgari 120 kWh hızlı şarj kapasitesine sahip olması ve 2026’dan itibaren yerli üretim olması gerekiyor.

Teşvik kapsamındaki yatırımlar; komple yeni, tevsi, modernizasyon, ürün çeşitlendirme, entegrasyon ve nakil yatırımları olarak tanımlandı. Sigorta primi işveren desteği ise sadece yeni yatırımlarda veya mevcut istihdamın üzerine yapılan artışlarda geçerli olacak. Bakanlık, yatırım ilerleme raporlarına göre faiz, kar payı ve makine desteği ödemelerini gerçekleştirecek.

Bu kapsamlı düzenleme ile yatırım teşviklerinde bürokrasi azaltılırken, yerli üretim ve yüksek katma değerli teknolojilerin desteklenmesi hedefleniyor. Böylece Türkiye’nin sanayi ve teknoloji alanındaki büyüme stratejisi güçlendirilmiş oluyor.