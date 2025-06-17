UEFA B Antrenörlük Programı için Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde bulunan 38 yaşındaki futbolcu, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalarda, hem Sane transferini hem de Osimhen’in takımda kalma ihtimalini değerlendirdi.

“Leroy Sane Avrupa’da Başarı İçin Büyük Bir Adım”

Galatasaray’ın transfer gündemindeki Leroy Sane’yi Almanya’dan tanıdığını belirten Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sane’yi Almanya’dan biliyorum ve gerçekten bence dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri. Galatasaray'ın böyle bir transfer yapması sadece Süper Lig için değil, Avrupa için de önem taşıyor. Avrupa’da başarı hedefliyorsanız böyle üst düzey oyunculara ihtiyacınız var. Leroy Sane, bu seviyeye katkı sağlayacak futbolculardan biri.”

Osimhen'e Övgü: “Türkiye’de İzlediğim En İyi Forvetlerden”

Victor Osimhen hakkında da övgü dolu sözler kullanan Öztekin, Galatasaray’ın yıldız ismini şöyle değerlendirdi:

“Osimhen, Türkiye’de gelmiş geçmiş en çok beğendiğim forvetlerden biri. Maalesef karşılıklı oynayamadık ama izlediğim kadarıyla takım için mücadele eden, son vuruşları çok iyi olan bir futbolcu. Eğer takımda kalırsa, Galatasaray çok daha güçlü bir hale gelir.”

“Galatasaray’da Kalmak Kolay Değil”

Borussia Dortmund altyapısında yetişen, ardından Türkiye’de birçok takımda forma giyen Öztekin, Galatasaray'da geçirdiği dört yıl için şunları söyledi:

“Galatasaray'a gelmek kolay değil ama orada kalıcı olmak daha zor. Her antrenmanda, her maçta yüzde yüzünü vermen gerekiyor. Galatasaray’da oynadığım dört yıl boyunca altı kupa kazandım. Disiplinli oyuncular, güçlü bir yönetim ve inanmış taraftar birleşince başarı kaçınılmaz oluyor. Bu bütünlük sayesinde son üç yılda da şampiyon oldular.”

“Galatasaray Şampiyonluğa Alıştı”

Galatasaray’ın son yıllarda yakaladığı istikrarı sürdürebileceğini belirten Öztekin, sarı-kırmızılı kulübün aile ortamı ve disiplini sayesinde öne çıktığını vurguladı:

“Galatasaray’da hem oyuncular hem yönetim hem de taraftar büyük bir uyum içinde. Bu aile havası başarıyı getiriyor. Diğer takımlar da çabalıyor ama şampiyonluk emek, sabır ve disiplin istiyor.”