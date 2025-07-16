Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerine yaklaşırken, vatandaşlar sosyal medyadan yardım istiyor.

Orman Genel Müdürlüğü’nün "ekipler olay yerinde" açıklamasına rağmen bölge halkı müdahalenin yetersiz olduğunu söylüyor.

Şarköy kırsalında başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanlar gökyüzünü kapladı, alevler evlere yaklaştı. Resmi kurumlar ekiplerin bölgede olduğunu bildirirken, vatandaşlar "tek başımıza mücadele ediyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan acil destek talebi

Yangının başladığı andan itibaren bölgedeki yurttaşlar sosyal medya hesaplarından görüntüler paylaşarak yardım istedi. “Burası küçük bir ilçe, imkanlarımız yetersiz” diyen halk, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyor.

Orman Genel Müdürlüğü: Müdahale sürüyor

OGM tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yangına müdahale ettiği bildirildi. Ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde alevlerin yerleşim yerlerine çok yaklaştığı ve müdahalenin yetersiz kaldığı görülüyor.