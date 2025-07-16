İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) başkanı Ekrem İmamoğlu'nuni 20 Ocak’ta katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle 'Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan dava açılmıştı.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili sözleri nedeniyle ‘terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek suçundan beraat, ,Akın Gürlek’e hakaret’ ve ‘tehdit’ suçundan bir yıl 8 ay hapis cezası verildi.