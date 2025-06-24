Yapay zeka (YZ) destekli iklimlendirme sistemleri, binalarda enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için giderek daha fazla tercih ediliyor. Yeni nesil HVAC çözümleri, maliyetleri düşürürken çevresel etkileri azaltmada da önemli bir rol üstleniyor.

Binalardaki Enerji Tüketiminin %18’i HVAC Sistemlerinden Kaynaklanıyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma işlemleri dünya genelinde toplam enerji tüketiminin yaklaşık %18’ini oluşturuyor. Ancak eski ve verimsiz HVAC sistemleri nedeniyle bu enerjinin büyük bir bölümü israf ediliyor. Bu durum, sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşılmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Gerçek Zamanlı Veri Analiziyle Verimlilik Artıyor

Yapay zeka destekli sensörler ve izleme sistemleri sayesinde, enerji kullanımı artık anlık olarak izlenip optimize edilebiliyor. Bu da yalnızca enerji tüketimini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda sera gazı emisyonlarını da önemli ölçüde düşürüyor.

Uzmanlar, bu teknolojilerin enerji verimliliği, çevresel sürdürülebilirlik ve kullanıcı memnuniyetini aynı anda sağlayan akıllı binalar modeline geçişte büyük rol oynayacağını belirtiyor.

Mitsubishi Electric: “Yapay Zeka, HVAC Sistemlerini Dönüştürüyor”

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Zeki Kalaycılar, yapay zekanın akıllı termostatlar ve bina otomasyon sistemleriyle enerji tüketimini optimize ettiğini söyledi. Kalaycılar ayrıca bu teknolojilerin arıza tahmini ve önleyici bakım süreçlerinde de etkin rol oynayarak plansız kesintileri azalttığını belirtti.

“Yapay zekanın gelecekte akıllı enerji şebekeleriyle entegre çalışması; yenilenebilir kaynakların daha verimli kullanımı ve iklim değişikliğine uyum açısından devrim niteliğinde olacak,” dedi.

Düşük GWP’li Soğutucular ve Isı Pompaları Öne Çıkıyor

Kalaycılar, ticari binalarda modüler HVAC sistemlerinin yaygınlaştığını, düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) sahip R-454C gibi çevreci soğutucuların kullanımıyla çevresel etkilerin azaldığını söyledi. Ayrıca ısı pompaları gibi yüksek verimlilik sağlayan sistemlerin yaygınlaşması da enerji maliyetlerini önemli ölçüde düşürüyor.

Avrupa Birliği'nin F-Gaz Yönetmeliği kapsamında, hidroflorokarbon (HFC) tüketiminin 2030 yılına kadar 2015 seviyelerine göre %79 oranında azaltılması hedefleniyor. Türkiye de bu dönüşümde aktif rol oynarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sektöre yönelik rehber çalışmalarıyla farkındalığı artırıyor.

Klima Pazarında Büyüme Sürüyor

Kalaycılar, Türkiye klima pazarında inşaat sektöründeki büyüme, iklim değişikliği etkileri ve evde artan konfor beklentisi nedeniyle ciddi bir büyüme yaşandığını söyledi. Artan enflasyonla birlikte tüketicilerin düşük ve yüksek fiyat segmentlerine yöneldiğini; ara segment ürünlere ilginin azaldığını da sözlerine ekledi.

Split, Multi ve Isı Pompası sistemlerinin büyümesinin süreceğini belirten Kalaycılar, VRF (değişken soğutucu akışkanlı) sistemlerde ise özellikle ticari çözümler segmentinde kısmi bir canlanma beklediklerini ifade etti.

Mitsubishi Electric, 7 Ülkeye İhracat Yapıyor

Mitsubishi Electric Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Gürcistan ve Ermenistan olmak üzere yedi ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Şirket, hem yerel hem de uluslararası pazarlara Türkiye genel merkezinden hizmet veriyor.

Yaz Aylarında Servis Yoğunluğuna Dikkat

Yaz mevsimi yaklaşırken klima kullanımında artış yaşandığını hatırlatan Kalaycılar, montaj ve bakım işlemlerinin servis yoğunluğu başlamadan yapılmasının kullanıcı konforu ve enerji tasarrufu açısından kritik olduğunu vurguladı.

“Güçlü satış sonrası hizmet ağımızla cihazlarımızın uzun ömürlü ve yüksek performanslı çalışmasını sağlıyoruz. Ayrıca müşterilerimize toplam 10 yıl garanti sunarak kullanıcı memnuniyetini artırıyoruz,” ifadelerini kullandı.