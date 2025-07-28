Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 4 katlı binanın zemin katında çıkan yangında, 2’nci kattaki dairesinde mahsur kalan erkek, balkondan düşerek yaralandı.

Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Cami Sokak’taki 15 Temmuz Şehitleri Apartmanı'nın zemin katındaki dairede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Mutfak kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Binanın alt katında yaşayanlar, alevleri fark edip dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale ederek kontrol altına alan itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalanların tahliyesi için çalışma başlattı. Tahliye sırasında, binanın 2’nci katındaki dairesinden çıkmak isteyen kişi, balkondan bahçeye düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada, olay yerine İl AFAD Müdürlüğü tarafından bir arama kurtarma aracı ve 2 personel sevk edildiği belirtilerek, “İtfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla binada mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamış olup, dumandan etkilenen vatandaşlar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir” denildi.