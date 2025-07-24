Uğurcan BAYRAKDAR/ANKARA

Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde gerçekleştirilen cenaze törenine devletin en üst düzey isimleri katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hazır bulundu.

KAHRAMAN ŞEHİTLER İÇİN SON GÖREV YERİNE GETİRİLDİ

Orman şehitlerinin kimlik tespit işlemleri Ankara Adli Tıp Kurumunda tamamlandıktan sonra naaşları Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Cenaze namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırıldı. Camideki kalabalık, edilen dualar eşliğinde gözyaşlarına boğuldu.

ACILI AİLELER GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Yangında şehit olan kahramanlardan Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Alperen Özcan ve Bayram Eren Arslan’ın aileleri törende fenalık geçirdi. Sevenlerinin gözyaşları sel oldu. Acılı ailelerin feryatları törendeki herkesi derinden etkiledi.

KAHRAMANLAR MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından 10 şehidin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine doğru yola çıktı.