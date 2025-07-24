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Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu Gayrimenkul Sertifikası projesini değerlendirdi. Akçam, dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma yolunu açan Gayrimenkul Sertifikası projesinin sosyal barışa hizmet edeceğini vurguladı. Akçam, “Bu sistem tuğladan fazlası; umut, dayanışma ve adil paylaşım demektir” dedi. Akçam, sistemin “sosyal konut anlayışının çağdaş bir uzantısı” olduğunu vurgulayarak, konut piyasasında yeni bir dönemin başladığını ifade etti.

“KÜÇÜK BİRİKİMLERLE KONUT HAYALİNİ KURABİLMEK SON DERECE KIYMETLİ”

Akçam, dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak alternatif finansman modellerine uzun süredir dikkat çektiklerini hatırlatarak, gayrimenkul sertifikası sisteminin bu doğrultuda atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti. Sistemin küçük yatırımcıya da gayrimenkul projelerine ortak olma imkânı tanıdığını vurgulayan Akçam, paylı mülkiyet seçeneğiyle ev sahibi olamayan bireylerin güç birliği yaparak ev sahibi olabilmesinin yepyeni bir dayanışma modeli sunduğunu söyledi.

“KİRA YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK, FİYAT BALONUNU DENGELEYECEK”

Projenin sadece yatırım aracı değil, aynı zamanda sosyal devlet anlayışının güçlü bir yansıması olduğunu belirten Akçam, sistemin kira yükünü hafifletmeye ve konut fiyatlarındaki balon etkisini dengelemeye yardımcı olacağını ifade etti. Halka arz fiyatlarının erişilebilir tutulmasının, daha geniş kesimlerin sisteme dahil olmasını sağlayacağını da ekledi.

“SOSYAL KONUT YALNIZCA İHTİYAÇ DEĞİL, UMUT ÜRETİR”

Akçam açıklamasında, "Biz hep söyledik: Konut yalnızca tuğla değil; sosyal barışın harcıdır" sözleriyle sosyal konut projelerinin toplumsal değerine dikkat çekti. TEDB ve ATEM olarak yıllardır TOKİ ve Emlak Konut gibi kurumların daha fazla sosyal konut üretmesi gerektiğini savunduklarını vurgulayan Başkan Akçam, Bakanlıkça geçmişte 1 milyon 673 bin sosyal konutun inşa edilmesinin 5 milyon vatandaşa sıcak bir yuva sağladığını hatırlattı.

“BU MODEL İSTANBUL’LA SINIRLI KALMASIN”

Gayrimenkul sertifikası modelinin İstanbul Başakşehir’deki Damla Kent Evleri projesiyle başlamasını memnuniyetle karşılayan Akçam, sistemin yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmaması gerektiğini ifade etti. Ankara, İzmir, Gaziantep gibi illerde de benzer projelerin hayata geçirilmesini istediklerini belirtti.

“SAYIN BAKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Akçam, “Sayın Bakanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Hem afet bölgelerinde konut inşasında gösterilen üstün çaba hem de bugün hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası sistemi, halkımızın barınma hakkını önceleyen bir vizyonun ürünüdür. Bu anlayışın devam etmesi en büyük temennimizdir” diyerek sözlerini noktaladı.