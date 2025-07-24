M. UMUT KARAKÜLAH

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı’nın (TÜSİAV) kurucusu, bir STK duayeni Veli Sarıtoprak; SONSÖZ’e içini döktü ve Türkiye’nin kaçırdığı fırsatları dile getirdi.

Başkan Sarıtoprak, Türkiye’nin mevcut ekonomik ve siyasi durumunu analiz ederken, ülkenin bir kısır dönü içine girdiğine vurgu yaptı. Sarıtoprak; “2025 yılı Temmuz ayının sonuna geldik. Birçok fırsat penceresi hızla kağanıyor. Biz ülke olarak bir kısır döngünün içindeyiz. Gündemimizde varsa yoksa siyaset. Siyasetle yatıp siyasetle kalkıyoruz. Ortak aklı, liyakate dayalı yönetimi ve toplumsal uzlaşmayı mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Türkiye süratle Bilgi ve Teknoloji Odaklı bir kalkınma politikası izlemeli, üretim hedefli, ileri teknoloji ve yapay zekateşvik edilmelidir.

Türk malı, ifadesi dünya çağında “kalite ve güven ile özdeşleştirilmeli, AR-GE yatırımları, inovasyon ekosistemi için tüm kaynaklar seferber edilmelidir. Türkiye hala düşük teknolojili, emek yoğun sektörlerde üretim yapıyor. Yüksek katma değerli üretim için her türlü imkansağlanmalıdır.”

“İNSAN KAYNAĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR POTANSİYELE SAHİBİZ”

Ülkenin insan kaynağı açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Sarıtoprak“Ben ümidimi kaybetmedik. Ülkemize, milletimize ve devletimize güveniyorum. Bu zor günleri aşacak insan kaynağı ve potansiyelimiz mevcut.” diyerek sözlerini tamamladı.